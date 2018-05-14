Выпуск новостей за 19:00: Митинги возле парламента. Жизнь людей в Зайцево

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 19:00 – активисты Центра противодействия коррупции вышли на митинги под парламент и требовали, чтобы Руслан Князевич и члены комитета от фракции БПП прекратили блокировать создание антикоррупционного суда. Обострение на линии соприкосновения продолжается, одной из самых горячих точек является Зайцево, где наши бойцы постоянно под обстрелами.

Также в выпуске: Черкасские лихачи попробовали свои силы во время экстрим-фестиваля. Украинские политики покупают искусственных подписчиков в соцсети Twitter. Умер известный судья столичного Соломенского суда Александр Бобровник.