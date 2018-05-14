Выпуск новостей за 19:00: Митинги возле парламента. Жизнь людей в Зайцево
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 19:00 – активисты Центра противодействия коррупции вышли на митинги под парламент и требовали, чтобы Руслан Князевич и члены комитета от фракции БПП прекратили блокировать создание антикоррупционного суда. Обострение на линии соприкосновения продолжается, одной из самых горячих точек является Зайцево, где наши бойцы постоянно под обстрелами.
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Источник: 24 Канал
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