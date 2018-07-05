Выпуск новостей за 19:00: Музей Революции Достоинства. Новое решение Балуху

В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 19:00 – со строительством музея Революции Достоинства надо подождать еще 2-3 месяца – считает департамент спецрасследований Генпрокуратуры и запрещает проведение любых работ по развитию музея и мемориала. "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в избиении начальника изолятора

Также в выпуске: Депутаты хотят дать разрешение силовикам блокировать сайты. Олег Сенцов увиделся с двоюродной сестрой. "Расстрельный список": как живут журналисты, которых заказали.