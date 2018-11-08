Выпуск новостей за 19:00: На Львовщине прекратили обучение из-за кори. Цены на "евробляхи"
В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 19:00 – в селе Рудно на Львовщине, 37 детей заболели корью. В соседнем поселке Холодная Вода больных уже 13. В школах прекратили обучение. Депутаты Верховной Рады утвердили новую формулу растаможки автомобилей на еврономерах. Владельцы автомобилей хотят продолжать акции протеста.
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Источник: 24 канал
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