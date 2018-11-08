Выпуск новостей за 19:00: На Львовщине прекратили обучение из-за кори. Цены на "евробляхи"

В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 19:00 – в селе Рудно на Львовщине, 37 детей заболели корью. В соседнем поселке Холодная Вода больных уже 13. В школах прекратили обучение. Депутаты Верховной Рады утвердили новую формулу растаможки автомобилей на еврономерах. Владельцы автомобилей хотят продолжать акции протеста.

Также в выпуске: "Укрпочта" угрожает закрыть семь тысяч отделений по всей Украине, другие же обещает модернизировать. Почему украинцы боятся делать вакцинацию против кори.