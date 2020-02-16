Выпуск новостей за 19:00: Нападение на журналистку 24 канала. Скандальный план примирения с РФ

В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 19:00 – вчера около 23:30 на журналистку Анну Калюжную напал неизвестный. Произошло это на улице Сверстюка. Мужчина подбежал к Ане, схватил за лицо и попытался заткнуть рот. Cкандальний план урегулирования конфликта на Донбассе снова появился на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. В нем написали 12 антиукраинских пунктов, а затем удалили.

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