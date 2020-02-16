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      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
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      Выпуск новостей за 19:00: Нападение на журналистку 24 канала. Скандальный план примирения с РФ

      Выпуск новостей 55 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 19:00 – вчера около 23:30 на журналистку Анну Калюжную напал неизвестный. Произошло это на улице Сверстюка. Мужчина подбежал к Ане, схватил за лицо и попытался заткнуть рот. Cкандальний план урегулирования конфликта на Донбассе снова появился на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. В нем написали 12 антиукраинских пунктов, а затем удалили.

      Также в выпуске:

      Из-за угрозы коронавируса в Житомире изолируют работников из Китая.

      В Великобритании второй день бушует шторм "Деннис". Во время урагана в Северном море утонули два человека.

      В Керчи суд арестовал украинских рыбаков на десять суток. Их вчера захватили пограничники ФСБ в Азовском море.

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      Теги: Криминал Криминальные новости Скандал Украина – Россия Война на Донбассе Мюнхенская конференция Выпуск новостей
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