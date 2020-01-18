Выпуск новостей за 19:00: Назревание беспорядков в СИЗО. Умер самый маленький в мире человек
В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 19:00 – в киевском СИЗО не исключают массовые беспорядки из-за нарушения обращения с лицами, взятыми под стражу. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова. Умер самый маленький человек в мире. Книга рекордов Гиннесса потеряла одного из рекордсменов. Рост Хахендры Тапы Магары был 67 сантиметров, а вес – 6 килограмм.
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