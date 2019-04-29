Выпуск новостей за 19:00: Неудачная поездка путинских байкеров. ДТП с автобусом турецкого ФК

В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 19:00 – путинских байкеров развернули на грузинской границе. Так называемая группировка "Ночные волки" пыталась проехать через Грузию в Европу, однако не удалось. Микроавтобус турецкого футбольного клуба "Аланья Спор" съехал с дороги и перевернулся: погиб 28-летний полузащитник команды Йозеф Сурал, еще семеро игроков оказались в больнице.

Также в выпуске: Поливальный понедельник празднуют в разных городах Украины, а наиболее интересные мероприятия проходят в Киеве и Львове. Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Об этом сообщили в российском МВД. Пророссийские наемники на Донбассе расположили минометы, противотанковые пушки и даже танки неподалеку линии фронта, – ОБСЕ.

Источник: 24 канал