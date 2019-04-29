Выпуск новостей за 19:00: Неудачная поездка путинских байкеров. ДТП с автобусом турецкого ФК
В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 19:00 – путинских байкеров развернули на грузинской границе. Так называемая группировка "Ночные волки" пыталась проехать через Грузию в Европу, однако не удалось. Микроавтобус турецкого футбольного клуба "Аланья Спор" съехал с дороги и перевернулся: погиб 28-летний полузащитник команды Йозеф Сурал, еще семеро игроков оказались в больнице.
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Источник: 24 канал
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