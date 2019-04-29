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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 19:00: Неудачная поездка путинских байкеров. ДТП с автобусом турецкого ФК

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 19:00 – путинских байкеров развернули на грузинской границе. Так называемая группировка "Ночные волки" пыталась проехать через Грузию в Европу, однако не удалось. Микроавтобус турецкого футбольного клуба "Аланья Спор" съехал с дороги и перевернулся: погиб 28-летний полузащитник команды Йозеф Сурал, еще семеро игроков оказались в больнице.

      Также в выпуске:

      Поливальный понедельник празднуют в разных городах Украины, а наиболее интересные мероприятия проходят в Киеве и Львове.

      Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Об этом сообщили в российском МВД.

      Пророссийские наемники на Донбассе расположили минометы, противотанковые пушки и даже танки неподалеку линии фронта, – ОБСЕ.

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      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Новости Турции Новости России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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