Выпуск новостей за 19:00: Незаконный бизнес на Львовщине. Самый богатый кандидат в президенты

В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 19:00 – на Львовщине под видом больных деревьев массово вырубают здоровые. А после этого, контрабандой переправляют за границу. Кандидаты в президенты обнародовали официальные электронные декларации за 2017 год. Самым богатым кандидатом стал действующий Президент Украины Петр Порошенко.

Также в выпуске: Курс государственной валюты стремительно укрепляется.