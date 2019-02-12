Выпуск новостей за 19:00: Незаконный бизнес на Львовщине. Самый богатый кандидат в президенты
В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 19:00 – на Львовщине под видом больных деревьев массово вырубают здоровые. А после этого, контрабандой переправляют за границу. Кандидаты в президенты обнародовали официальные электронные декларации за 2017 год. Самым богатым кандидатом стал действующий Президент Украины Петр Порошенко.
Также в выпуске:
Курс государственной валюты стремительно укрепляется.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии