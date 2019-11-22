Выпуск новостей за 19:00: Ноу-хау для борьбы с теневым рынком земли. Стена между Украиной и РФ

В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 19:00 – в Минэкономики представили некую онлайн-карту, которая синхронизирует данные спутника и официальные сведения, внесенные в государственный земельный кадастр или отсутствуют в нем. На каком сейчас этапе громкий фортификационный проект – стена на российско-украинской границе, которую строят уже пятый год подряд.

Также в выпуске: Прокуроры САП вручили подозрение Андрею Садовому.