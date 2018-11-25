Выпуск новостей за 19:00: Новое Министерство в Украине. Боевая готовность в Азовском море
В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 19:00 – в Украине создали новое Министерство по делам ветеранов, его председателем стала бывшая народная депутат президентской фракции Ирина Фриз. Экипаж украинского буксира "Яны Капу", который сегодня утром протаранил российский пограничный корабль, находящийся в полной боевой готовности и ожидает возможной высадки российского десанта на борт.
Также в выпуске:
Евробляхеры устроили акцию протеста на пунктах пропуска, блокируют пересечение границы и мешаьт работе таможни.
По всей территории Украины, синоптики предупреждают о близких сильных морозах и метели.
Вступили в силу новые законы об автомобилях на европейских номерах: теперь для ввоза "евробляхи" в режиме транзита придется отдать полную сумму растаможки.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии