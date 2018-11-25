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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 19:00: Новое Министерство в Украине. Боевая готовность в Азовском море

      Выпуск новостей 76 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 19:00 – в Украине создали новое Министерство по делам ветеранов, его председателем стала бывшая народная депутат президентской фракции Ирина Фриз. Экипаж украинского буксира "Яны Капу", который сегодня утром протаранил российский пограничный корабль, находящийся в полной боевой готовности и ожидает возможной высадки российского десанта на борт.

      Также в выпуске:

      Евробляхеры устроили акцию протеста на пунктах пропуска, блокируют пересечение границы и мешаьт работе таможни.

      По всей территории Украины, синоптики предупреждают о близких сильных морозах и метели.

      Вступили в силу новые законы об автомобилях на европейских номерах: теперь для ввоза "евробляхи" в режиме транзита придется отдать полную сумму растаможки.

      Теги: Выпуск новостей Украина – Россия Ирина Фриз Министерство по делам ветеранов
      Источник: 24 канал
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