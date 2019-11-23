Выпуск новостей за 19:00: Новое обучение "Слуги народа". Гололедица во Львове
В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 19:00 – в "Слуге народа" намерены провести так называемый "Трускавец №2". Ведь недельного экспресс-курса по депутатству летом монобольшинству оказалось мало. В травмпункте очереди, на дорогах аварии и пробки. Вот такие последствия сильной гололедицы во Львове. Под утро в городе пошел дождь и из-за мороза все сковало льдом.
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