Выпуск новостей за 19:00: Новое обучение "Слуги народа". Гололедица во Львове

В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 19:00 – в "Слуге народа" намерены провести так называемый "Трускавец №2". Ведь недельного экспресс-курса по депутатству летом монобольшинству оказалось мало. В травмпункте очереди, на дорогах аварии и пробки. Вот такие последствия сильной гололедицы во Львове. Под утро в городе пошел дождь и из-за мороза все сковало льдом.

Также в выпуске: В Малайзии задержали судно с украинцами. Четыре чиновники Белого Дома за три дня рассказали много нового о давлении на Киев. В Украине День памяти жертв Голодомора.