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      Выпуск новостей за 19:00: Новое обучение "Слуги народа". Гололедица во Львове

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 19:00 – в "Слуге народа" намерены провести так называемый "Трускавец №2". Ведь недельного экспресс-курса по депутатству летом монобольшинству оказалось мало. В травмпункте очереди, на дорогах аварии и пробки. Вот такие последствия сильной гололедицы во Львове. Под утро в городе пошел дождь и из-за мороза все сковало льдом.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Львова Слуга народа Выпуск новостей
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