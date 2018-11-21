Выпуск новостей за 19:00: Новые подробности в деле Гандзюк. 5-я годовщина Революции Достоинства

В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 19:00 – 20 ноября в Киеве состоялось второе заседание временной следственной комиссии, которая расследует убийство Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов. В этот день проходит пятая годовщина Революции Достоинства. Но это не праздник, хотя украинцы же тогда якобы победили и добились всего того, чего требовали.

Также в выпуске: В отреставрированном Доме профсоюзов открыли музей Революции Достоинства вместе с ... рестораном быстрого питания KFC.