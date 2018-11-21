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      Выпуск новостей за 19:00: Новые подробности в деле Гандзюк. 5-я годовщина Революции Достоинства

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 19:00 – 20 ноября в Киеве состоялось второе заседание временной следственной комиссии, которая расследует убийство Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов. В этот день проходит пятая годовщина Революции Достоинства. Но это не праздник, хотя украинцы же тогда якобы победили и добились всего того, чего требовали.

      Также в выпуске:

      В отреставрированном Доме профсоюзов открыли музей Революции Достоинства вместе с ... рестораном быстрого питания KFC.

       

      Теги: Евромайдан Выпуск новостей Екатерина Гандзюк История
      Источник: 24 Канал
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