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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 19:00: Новые посадки политиков. Паника из-за качества воздуха в Киеве

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 19:00 – Пашинский, Гладковский, Кононенко, Луценко – фамилии, которые появляются в медиа в связке с правоохранителями. Журналисты выясняли, кто может оказаться за решеткой. На выходных и в понедельник утром Киев и область были окутаны смогом. А в сети даже появилась информация, что в Украине сейчас самая высокая в мире концентрация угарного газа.

      Также в выпуске:

      Валерия Гонтарева считает, что номер студии "95 квартала" о поджоге ее дома был сделан специально к ее юбилею. А национальный хор имени Веревки опозорился на весь мир.

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      Теги: Экология Арест Выпуск новостей
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