Выпуск новостей за 19:00: Новые посадки политиков. Паника из-за качества воздуха в Киеве

В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 19:00 – Пашинский, Гладковский, Кононенко, Луценко – фамилии, которые появляются в медиа в связке с правоохранителями. Журналисты выясняли, кто может оказаться за решеткой. На выходных и в понедельник утром Киев и область были окутаны смогом. А в сети даже появилась информация, что в Украине сейчас самая высокая в мире концентрация угарного газа.

Также в выпуске: Валерия Гонтарева считает, что номер студии "95 квартала" о поджоге ее дома был сделан специально к ее юбилею. А национальный хор имени Веревки опозорился на весь мир.