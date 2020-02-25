20:12
25 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики
      Вєсті Кремля
      21:40, 24 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Выпуск новостей за 19:00: Новый компромат на СБУ. Причастные к панике в Новых Санжарах

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 19:00 – журналисты Bihus.info нашли новый компромат на СБУ. Председатель СБУ в Николаевской области Виталий Герсак владеет одним из крупнейших в мире джипов – Toyota Tundra. За несколько дней до эвакуации украинцев с Уханя фейки о том, что в Новые Санжары везут больных людей, распространял человек депутата ОПЗЖ Ильи Кивы – Сергей Чередниченко.

      Також у випуску: 

      Сина Петра Порошенка помітили у Лондоні на концерті російського репера Face. Співак вигукнув "Русские в Лондоне", а тоді витягнув до себе на сцену Михайла Порошенка й вони разом у два мікрофони почали співати.

      Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
      сегодня
      Теги: Протесты СБУ Новые Санжары Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
      Ігор Саджениця
      сегодня , 19:30 Шість років, як розформували "Беркут": коротка історія спецпідрозділу – фото і відео
      Блог Медіа
      17 февраля , 16:16 Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
      сегодня , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 19:00 Гончарук отчитался о работе правительства: чего достигли и над чем нужно еще работать
      Петро Охотін
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук