Выпуск новостей за 19:00: Новый компромат на СБУ. Причастные к панике в Новых Санжарах

В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 19:00 – журналисты Bihus.info нашли новый компромат на СБУ. Председатель СБУ в Николаевской области Виталий Герсак владеет одним из крупнейших в мире джипов – Toyota Tundra. За несколько дней до эвакуации украинцев с Уханя фейки о том, что в Новые Санжары везут больных людей, распространял человек депутата ОПЗЖ Ильи Кивы – Сергей Чередниченко.

Також у випуску: Сина Петра Порошенка помітили у Лондоні на концерті російського репера Face. Співак вигукнув "Русские в Лондоне", а тоді витягнув до себе на сцену Михайла Порошенка й вони разом у два мікрофони почали співати.