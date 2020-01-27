Выпуск новостей за 19:00: Новый "куратор Украины" в Кремле. Иск России против завода "Артем"
В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 19:00 – Дмитрий Козак вероятно заменит на посту заместителя главы Администрации Путина Владислава Суркова. Несмотря на войну, украинские суды заставляют отечественный оборонный завод "Артем" выплатить россиянам миллионы долларов компенсации. За то, что прекратили поставлять свои товары компаниям соседа-агрессора.
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