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      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
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      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Выпуск новостей за 19:00: Новый "куратор Украины" в Кремле. Иск России против завода "Артем"

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 19:00 – Дмитрий Козак вероятно заменит на посту заместителя главы Администрации Путина Владислава Суркова. Несмотря на войну, украинские суды заставляют отечественный оборонный завод "Артем" выплатить россиянам миллионы долларов компенсации. За то, что прекратили поставлять свои товары компаниям соседа-агрессора.

      Также в выпуске:

      Во всем мире отмечают годовщину Холокоста. Международный день памяти приурочен ко дню освобождения узников нацистского концентрационного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.

       

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      Теги: Новости России Владимир Путин Украина – Россия Выпуск новостей
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