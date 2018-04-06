Выпуск новостей за 19:00: Новый закон о парковке. Нововведения для уличных музыкантов.
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 19:00 – Новый законопроект о парковке значительно меняет условия для водителей и расширяет полномочия полиции. Уличных музыкантов хотят ограничить, теперь для них создали новые правила работы.
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Источник: 24 Канал
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