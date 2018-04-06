Выпуск новостей за 19:00: Новый закон о парковке. Нововведения для уличных музыкантов.

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 19:00 – Новый законопроект о парковке значительно меняет условия для водителей и расширяет полномочия полиции. Уличных музыкантов хотят ограничить, теперь для них создали новые правила работы.

Также в выпуске: Укртрансгаз зарабатывает на россиянах миллиарды долларов. Президент Петр Порошенко заявил, что тоже введет санкции против Миллера и компании. В Европейской комиссии не поддерживают строительство "Северного потока-2".