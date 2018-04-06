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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 19:00: Новый закон о парковке. Нововведения для уличных музыкантов.

Выпуск новостей 28 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 19:00 – Новый законопроект о парковке значительно меняет условия для водителей и расширяет полномочия полиции. Уличных музыкантов хотят ограничить, теперь для них создали новые правила работы.

Также в выпуске:

Укртрансгаз зарабатывает на россиянах миллиарды долларов.

Президент Петр Порошенко заявил, что тоже введет санкции против Миллера и компании.

В Европейской комиссии не поддерживают строительство "Северного потока-2".

Теги: Выпуск новостей Петр Порошенко Законопроект Новости Львова Музыка
Источник: 24 Канал
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