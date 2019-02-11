Выпуск новостей за 19:00: Об Окружном админсуде в Киеве. Рассмотрение дела Супрун

В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 19:00 – половина судей в Окружном суде Киева, включая главу админсуда Павла Вовка – фигуранты расследований об особняках, дорогих авто и квартирах, приобретение которых они объяснить не могут. Решения по делу главы Минздрава Ульяны Супрун, которую временно отстранили от должности, еще нет: судья на неопределенное время ушел в совещательную комнату.

Также в выпуске: Генпрокуратура объявила подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. ЦИК отказала в регистрации почти полсотне кандидатов в президенты.