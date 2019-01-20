Выпуск новостей за 19:00: Обвал полки в "Укрзализныце". Заблудившиеся туристы на Львовщине
В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 19:00 – под пассажиром "Укрзализныци" обвалилась полка и чуть не задавила женщину снизу, инцидент произошел в поезде "Херсон – Львов". Спасатели нашли на Львовщине двух заблудившихся туристов, один из них погиб, другой – в больнице.
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Источник: 24 канал
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