Выпуск новостей за 19:00: Обвал полки в "Укрзализныце". Заблудившиеся туристы на Львовщине

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 19:00 – под пассажиром "Укрзализныци" обвалилась полка и чуть не задавила женщину снизу, инцидент произошел в поезде "Херсон – Львов". Спасатели нашли на Львовщине двух заблудившихся туристов, один из них погиб, другой – в больнице.

Также в выпуске: Тысячи протестующих вышли на улицы Афин, они выступают против соглашения Греции с Македонией. Партия "Сила людей" выдвинула кандидатом в президенты бывшего журналиста Дмитрия Гнапа. "Нафтогаз" должен группе олигарха Коломойского "Приват" почти 4 миллиона долларов.