Выпуск новостей за 19:00: Очередная акция за отставку Авакова под МВД. Реформа полиции

В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 19:00 – Аваков должен уйти в отставку – с таким требованием под зданием Министерства внутренних дел в очередной раз и уже не впервые за последние годы собрались несколько десятков неравнодушных украинцев. Если бы Аваков и Порошенко не имитировали реформу милиции, а действительно искоренили оттуда всю нечисть, то двое причастных к убийству ребенка правоо

Также в выпуске: Людей возмущают действия правоохранителей относительно выстрела в голову 5-летнему Кириллу, от чего тот умер в больнице. Журналисты 24 канала собрали инфлормацию о самых громких преступлениях правоохранителей.

Источник: 24 канал