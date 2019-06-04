Выпуск новостей за 19:00: Очередная акция за отставку Авакова под МВД. Реформа полиции
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 19:00 – Аваков должен уйти в отставку – с таким требованием под зданием Министерства внутренних дел в очередной раз и уже не впервые за последние годы собрались несколько десятков неравнодушных украинцев. Если бы Аваков и Порошенко не имитировали реформу милиции, а действительно искоренили оттуда всю нечисть, то двое причастных к убийству ребенка правоо
Также в выпуске:
Людей возмущают действия правоохранителей относительно выстрела в голову 5-летнему Кириллу, от чего тот умер в больнице.
Журналисты 24 канала собрали инфлормацию о самых громких преступлениях правоохранителей.
Источник: 24 канал
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