Выпуск новостей за 19:00: Очередная смерть от кори в Украине. Причины отравления в лагере "Орлен

В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 19:00 – на Киевщине от осложнений после инфекции умер полтора-летний ребенок. Врачи опровергают, что это эпидемия. Грязные руки повара, которая не помыла их после туалета, стали причиной отравления детей в лагере "Орленок", что на Донетчине. Образцы еды, которой последний раз кормили там детей исследовали в областном лабораторном центре.

Также в выпуске: Сенцов в письмах рассказывает о работе над фильмами и здоровье. Масштабные пожары в Греции: более 79 человек погибли. В Одессе семья отравилась грибами. Беременная женщина и сын умерли.