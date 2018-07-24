Выпуск новостей за 19:00: Очередная смерть от кори в Украине. Причины отравления в лагере "Орлен
В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 19:00 – на Киевщине от осложнений после инфекции умер полтора-летний ребенок. Врачи опровергают, что это эпидемия. Грязные руки повара, которая не помыла их после туалета, стали причиной отравления детей в лагере "Орленок", что на Донетчине. Образцы еды, которой последний раз кормили там детей исследовали в областном лабораторном центре.
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Источник: 24 канал
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