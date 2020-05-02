19:46
2 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 19:00: Ослабление карантина и проверки в Черкассах. Авиакатастрофа в Катаре

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 19:00 – ослабление карантина в Черкассах расследует местная прокуратура. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Следственно-оперативные группы исследуют заведения, которые открылись. В столичном аэропорту Катара из-за штормового ветра столкнулись два пассажирских самолета.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Вслід за Черкасами рішення про послаблення карантину ухвалила ще й міська влада закарпатського Мукачева.

      1 травня під Дніпром розбився легкомоторний літак, пілот та пасажир загинули.

      В Одесі на шості роковини заворушень, які сталися у місті 2 травня 2014 року і забрали 48 життів, знову поконфліктували люди.

      ВООЗ продовжила дію режиму пандемії COVID-19. 

      В ООН дорікнули українським правоохоронцям та судам, що ті за 6 років зробили не достатньо, щоб покарати винних в одеській трагедії.

      Теги: Катар Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Насилие, стресс и страх потерять доходы: правда о карантинных буднях
      сегодня , 19:00 Насилие, стресс и страх потерять доходы: правда о карантинных буднях
      Наталія Микольська
      Коммунизм в Европе все еще живет: как прошлое влияет на избирателей
      сегодня , 17:57 Коммунизм в Европе все еще живет: как прошлое влияет на избирателей
      Юлія Поскробок