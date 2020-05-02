Выпуск новостей за 19:00: Ослабление карантина и проверки в Черкассах. Авиакатастрофа в Катаре

В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 19:00 – ослабление карантина в Черкассах расследует местная прокуратура. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Следственно-оперативные группы исследуют заведения, которые открылись. В столичном аэропорту Катара из-за штормового ветра столкнулись два пассажирских самолета.

Також у випуску новин на 24 каналі: Вслід за Черкасами рішення про послаблення карантину ухвалила ще й міська влада закарпатського Мукачева. 1 травня під Дніпром розбився легкомоторний літак, пілот та пасажир загинули. В Одесі на шості роковини заворушень, які сталися у місті 2 травня 2014 року і забрали 48 життів, знову поконфліктували люди. ВООЗ продовжила дію режиму пандемії COVID-19. В ООН дорікнули українським правоохоронцям та судам, що ті за 6 років зробили не достатньо, щоб покарати винних в одеській трагедії.