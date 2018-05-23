Выпуск новостей за 19:00: Осуждение украинца в Беларуси. Законопроект об Антикоррупционном суде
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 19:00 – в Беларуси осудили украинского журналиста Павла Шаройка до 8 лет за решеткой. Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде.
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Источник: 24 Канал
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