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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей за 19:00: Осуждение украинца в Беларуси. Законопроект об Антикоррупционном суде

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 19:00 – в Беларуси осудили украинского журналиста Павла Шаройка до 8 лет за решеткой. Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде.

Также в выпуске:

В Харькове курсантам поставляли наркотики.

ФСБ задержала депутата Карултая.

Россия задерживает судна в Азовском море.

 

Теги: Выпуск новостей журналисты Новости Беларуси Антикоррупционный суд Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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