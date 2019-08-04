Выпуск новостей за 19:00: Освобождение Марьинки. Сортировка мусора в Киеве
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 19:00 – пять лет назад добровольцы "Азова", батальона "Шахтерск" и военных 51 бригады штурмом освободили от оккупантов город Марьинку. В Киеве установили 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора: пластик, бумага и стекла.
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