Выпуск новостей за 19:00: Освобождение Марьинки. Сортировка мусора в Киеве

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 19:00 – пять лет назад добровольцы "Азова", батальона "Шахтерск" и военных 51 бригады штурмом освободили от оккупантов город Марьинку. В Киеве установили 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора: пластик, бумага и стекла.

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