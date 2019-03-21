Выпуск новостей за 19:00: "откровение Луценко". Информация о бюллетенях на выборах-2019
В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 19:00 – генпрокурор Юрий Луценко спровоцировал скандал обвинениями в адрес посла США Мари Йованович. 80-сантиметровый бюллетень для голосования на президентских выборах-2019 обойдется государству в 4 гривны 25 копеек.
Также в выпуске:
Известны результаты конкурса в Верховный суд, в нем – 10 судей, которых не стоит выбирать – говорят в общественном Совете добропорядочности.
Источник: 24 канал
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