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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 19:00: "откровение Луценко". Информация о бюллетенях на выборах-2019

      Выпуск новостей 47 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 19:00 – генпрокурор Юрий Луценко спровоцировал скандал обвинениями в адрес посла США Мари Йованович. 80-сантиметровый бюллетень для голосования на президентских выборах-2019 обойдется государству в 4 гривны 25 копеек.

      Также в выпуске:

      Известны результаты конкурса в Верховный суд, в нем – 10 судей, которых не стоит выбирать – говорят в общественном Совете добропорядочности.

       

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      Теги: ГПУ Юрий Луценко Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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