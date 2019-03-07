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      Выпуск новостей за 19:00: Открытый оборонный бюджет. "Недобропорядочные" судьи на должностях

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 19:00 – депутаты утверждают, что Украине нужен открытый и прозрачный оборонный бюджет. Примером считают Соединенные Штаты Америки, где 95% документов в свободном доступе. Судьи, работавшие по схеме Татькова-Емельянова, попадут в Верховный суд. Это система времен Януковича, когда были незаконные вмешательства в автоматизированное распределение дел.

      Также в выпуске:

      Шансы Украины быстро догнать страны Европы.

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      Теги: Укроборонпром Судьи Верховный суд Украины Міністерство оборони України Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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