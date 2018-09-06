Выпуск новостей за 19:00: Отмена "мажоритарки". Цена полета над Киевом
В выпуске новостей за 6 сентября состоянию на 19:00 – изменения в законодательство о выборах в Украине запланированы такие, что отменят систему выборов по мажоритарным округам с индивидуальными кандидатами. В 27 округах будут голосовать только за партийные "открытые" списки. От пяти миллионов долларов стартует цена вертолета, один из таких упал почти на голову рыбакам на Трухановом острове.
Также в выпуске:
Активисты под Верховной Радой требуют принять изменения в избирательное законодательство.
В Киеве на Трухановом острове разбился вертолет известного олигарха.
Источник: 24 канал
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