Выпуск новостей за 19:00: Отмена "мажоритарки". Цена полета над Киевом

В выпуске новостей за 6 сентября состоянию на 19:00 – изменения в законодательство о выборах в Украине запланированы такие, что отменят систему выборов по мажоритарным округам с индивидуальными кандидатами. В 27 округах будут голосовать только за партийные "открытые" списки. От пяти миллионов долларов стартует цена вертолета, один из таких упал почти на голову рыбакам на Трухановом острове.

Также в выпуске: Активисты под Верховной Радой требуют принять изменения в избирательное законодательство. В Киеве на Трухановом острове разбился вертолет известного олигарха.