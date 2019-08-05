Выпуск новостей за 19:00: Отношение команды Зеленского к СМИ. Кровавые теракты в США

В выпуске за 5 августа по состоянию на 19:00 – в команде Зеленского общаться с избирателями хотят через соцсети. Но медиаэксперты считают, что это лишает людей критического мышления. Ведь журналисты должны контролировать власть, а не только доносить ее заявления. США – в трауре после серии терактов, всколыхнувших страну накануне. Массовые убийства уже вошли в десятку самых кровавых в стране.

Также в выпуске: Снятие неприкосновенности: что будет с депутатским иммунитетом.

Источник: 24 канал