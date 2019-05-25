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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НОВОСТИ КИЕВА
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НОВОСТИ КИЕВА

      Выпуск новостей за 19:00: Отставка помощника Путина по вопросам Донбасса. Открытие моста Кличко

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 19:00 – помощник Путина по вопросам Донбасса Владислав Сурков уволился. Он не только координировал боевиков и определял внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Вечером откроют мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов. Строили его с декабря. Предварительно из городского бюджета на это потратили 400 миллионов гривен.

      Также в выпуске:

      В Украине продолжают бороться с последствиями непогоды. А синоптики прогнозируют грозы и шквальный ветер в течение и этих выходных.

      Внеочередные парламентские выборы в Украине под угрозой. ЦИК требует от депутатов немедленно принять новый документ, ведь без него комиссия не может подготовиться.

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      Теги: Украина – Россия Виталий Кличко Новости Киева Владимир Путин Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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