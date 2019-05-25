Выпуск новостей за 19:00: Отставка помощника Путина по вопросам Донбасса. Открытие моста Кличко

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 19:00 – помощник Путина по вопросам Донбасса Владислав Сурков уволился. Он не только координировал боевиков и определял внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Вечером откроют мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов. Строили его с декабря. Предварительно из городского бюджета на это потратили 400 миллионов гривен.

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