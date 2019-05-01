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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 19:00: Ожидания Донбасса от Зеленского. Расходы на предвыборную кампанию

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 19:00 – есть ряд важных главных вопросов среди вызовов нового президента, среди них и война. Что ожидают жители Донбасса от Владимира Зеленского – узнавал журналист 24 канала. Сотни миллионов на президентскую кампанию. НАПК обнародовало расходы Порошенко и Зеленского на предвыборную кампанию.

      Также в выпуске:

      Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта крымчанам, которые еще до оккупации выехали из полуострова.

      Тернопольщина оправляется от стихии, которая пронеслась по области на Пасху.

      В Париже снова горячо: к мирной демонстрации профсоюзов на 1 мая присоединились "желтые жилеты" и радикально настроенные люди.

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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Деньги Выпуск новостей Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
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