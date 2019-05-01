Выпуск новостей за 19:00: Ожидания Донбасса от Зеленского. Расходы на предвыборную кампанию
В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 19:00 – есть ряд важных главных вопросов среди вызовов нового президента, среди них и война. Что ожидают жители Донбасса от Владимира Зеленского – узнавал журналист 24 канала. Сотни миллионов на президентскую кампанию. НАПК обнародовало расходы Порошенко и Зеленского на предвыборную кампанию.
Также в выпуске:
Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта крымчанам, которые еще до оккупации выехали из полуострова.
Тернопольщина оправляется от стихии, которая пронеслась по области на Пасху.
В Париже снова горячо: к мирной демонстрации профсоюзов на 1 мая присоединились "желтые жилеты" и радикально настроенные люди.
Источник: 24 канал
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