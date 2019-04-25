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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Выпуск новостей за 19:00: Переезд Зеленского с АП. РФ будет выдавать паспорта жителям Донбасса

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 19:00 – в команде будущего президента Украины Владимира Зеленского считают, что перенос Администрации Президента с Банковой не создаст проблем. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.

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      Теги: Война на Донбассе Владимир Путин Владимир Зеленский Выпуск новостей Администрация Президента Новости Киева
      Источник: 24 канал
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