Выпуск новостей за 19:00: Переезд Зеленского с АП. РФ будет выдавать паспорта жителям Донбасса
В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 19:00 – в команде будущего президента Украины Владимира Зеленского считают, что перенос Администрации Президента с Банковой не создаст проблем. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий.
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Источник: 24 канал
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