Выпуск новостей за 19:00: Переезд Зеленского с АП. РФ будет выдавать паспорта жителям Донбасса

В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 19:00 – в команде будущего президента Украины Владимира Зеленского считают, что перенос Администрации Президента с Банковой не создаст проблем. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий.

Также в выпуске: Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.

Источник: 24 канал