Выпуск новостей за 19:00: Первый зимний день весны. Проститутки ждали Гройсмана под Кабмином

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 19:00 – юг и центр Украины парализован из-за снегопадов, а на Прикарпатье водопады сковало льдом. Действующие работницы секс-индустрии и те, которые уже на пенсии, пришли под Кабмин требовать отмены уголовной ответственности за занятие проституцией.

Также в выпуске: 45 минут своего двухчасового выступления перед Федеральным собранием Владимир Путин посвятил успехам российского военно-промышленного комплекса. Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева оштрафовали на 8 миллиардов гривен.