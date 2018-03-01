Выпуск новостей за 19:00: Первый зимний день весны. Проститутки ждали Гройсмана под Кабмином
Выпуск новостей 20:11, 1 марта 281 Читати новину українською
В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 19:00 – юг и центр Украины парализован из-за снегопадов, а на Прикарпатье водопады сковало льдом. Действующие работницы секс-индустрии и те, которые уже на пенсии, пришли под Кабмин требовать отмены уголовной ответственности за занятие проституцией.
Также в выпуске:
45 минут своего двухчасового выступления перед Федеральным собранием Владимир Путин посвятил успехам российского военно-промышленного комплекса.
Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
Главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева оштрафовали на 8 миллиардов гривен.
Источник: 24 Канал
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