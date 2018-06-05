Выпуск новостей за 19:00: Письмо от Сенцова. Конфискация имущества
В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 19:00 – украинский режиссер Олег Сенцов, который уже несколько недель голодает в российской тюрьме, написал письмо лидерам стран "Большой семерки" с благодарностью за помощь. У неплательщика алиментов забрали авто из-за долга перед собственными детьми. Впервые в Украине из-за невыплаты алиментов государство конфисковало у должника Ferrari
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Источник: 24 канал
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