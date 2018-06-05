Выпуск новостей за 19:00: Письмо от Сенцова. Конфискация имущества

В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 19:00 – украинский режиссер Олег Сенцов, который уже несколько недель голодает в российской тюрьме, написал письмо лидерам стран "Большой семерки" с благодарностью за помощь. У неплательщика алиментов забрали авто из-за долга перед собственными детьми. Впервые в Украине из-за невыплаты алиментов государство конфисковало у должника Ferrari

Также в выпуске: Издание "Страна" обнародовала "расстрельный список" из 47 журналистов. На Черниговщине застрелился Леонид Кантер. Врачи в колонии будут заливать Сенцову питательную смесь через нос, если он не прекратит голодовку.