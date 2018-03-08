Выпуск новостей за 19:00: "Пьяный скандал" в Сумах. Избиение феминисток в Киеве

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 19:00 – главный врач одной из сумских поликлиник пришел на работу пьяным. Запах алкоголя услышали на совещании у заместителя мэра. Марш женщин в Киеве закончился избиением. По меньшей мере пять женщин пострадали.

Также в выпуске:

"Я тебе не детка" – представительницы медиа возмущены словами президента.

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых недавно отравили, сейчас находятся в коме.

В Дании судят изобретателя Петера Мадсена. Его обвиняют в пытках и убийстве шведской журналистки Ким Валль на своей субмарине "Наутилус".