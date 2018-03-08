Выпуск новостей за 19:00: "Пьяный скандал" в Сумах. Избиение феминисток в Киеве
Выпуск новостей 20:04, 8 марта 122 Читати новину українською
В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 19:00 – главный врач одной из сумских поликлиник пришел на работу пьяным. Запах алкоголя услышали на совещании у заместителя мэра. Марш женщин в Киеве закончился избиением. По меньшей мере пять женщин пострадали.
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Источник: 24 Канал
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