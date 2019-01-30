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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Выпуск новостей за 19:00: Планы Кремля на украинские выборы. Наказание за плакат о Гандзюк

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 19:00 – разведка РФ будет прилагать максимум усилий, чтобы исказить украинское волеизъявление. Известен даже бюджет российского вмешательства – 350 миллионов долларов. На активиста, который вывесил перед входом на форум Порошенко плакат о Гандзюк, выписали административный протокол, но суд отменил его.

      Также в выпуске:

      26 кандидатов в президенты зарегистрированы в ЦИК.

      Дома политиков-беглецов через 5 лет: кто там хозяйничает и во что они превратились.

      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Российская пропаганда Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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