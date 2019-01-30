Выпуск новостей за 19:00: Планы Кремля на украинские выборы. Наказание за плакат о Гандзюк

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 19:00 – разведка РФ будет прилагать максимум усилий, чтобы исказить украинское волеизъявление. Известен даже бюджет российского вмешательства – 350 миллионов долларов. На активиста, который вывесил перед входом на форум Порошенко плакат о Гандзюк, выписали административный протокол, но суд отменил его.

Также в выпуске: 26 кандидатов в президенты зарегистрированы в ЦИК. Дома политиков-беглецов через 5 лет: кто там хозяйничает и во что они превратились.