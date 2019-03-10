Выпуск новостей за 19:00: Победа Пидручного. Роль женщины в мировой экономике

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 19:00 – украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Он допустил лишь два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал отличную скорость. Журналисты 24 канала исследовали, достаточно ли защищены женщины в мире и в Украине и какую роль они играют в мировой экономике.

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