20:40
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Победа Пидручного. Роль женщины в мировой экономике

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 19:00 – украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Он допустил лишь два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал отличную скорость. Журналисты 24 канала исследовали, достаточно ли защищены женщины в мире и в Украине и какую роль они играют в мировой экономике.

      Также в выпуске:

      Творческое "ноу-хау" в Черкасской области: жительница Чигирина превратила собственную квартиру в пространство деятельности активных людей.

      На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево, ребенок погиб.

      Примерно 150 тысяч человек в Польше остались без электричества в результате разрушительного урагана.

      Тысячи людей в Запорожье отпраздновали казацкую масленицу или праздник Колодия.

      blog_ava
      В Москве свободного интернета требовали более 15 тысяч человек, есть задержанные: фото
      сегодня
      738
      Теги: Дмитрий Пидручный Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      сегодня , 20:26 Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      57
      Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      124
      Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      112
      Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      сегодня , 19:00 Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      Артем Овдієнко 6638
      Центробанк России ведет страну в бездну
      сегодня , 16:02 Центробанк России ведет страну в бездну
      Злой Одессит 1600
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук