Выпуск новостей за 19:00: Победа Пидручного. Роль женщины в мировой экономике
В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 19:00 – украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Он допустил лишь два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал отличную скорость. Журналисты 24 канала исследовали, достаточно ли защищены женщины в мире и в Украине и какую роль они играют в мировой экономике.
Также в выпуске:
Творческое "ноу-хау" в Черкасской области: жительница Чигирина превратила собственную квартиру в пространство деятельности активных людей.
На 11-летнюю девочку в Виннице упало дерево, ребенок погиб.
Примерно 150 тысяч человек в Польше остались без электричества в результате разрушительного урагана.
Тысячи людей в Запорожье отпраздновали казацкую масленицу или праздник Колодия.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии