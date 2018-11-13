Выпуск новостей за 19:00: Побег Продана. Совет регионов
В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 19:00 – глава ГФС Мирослав Продан неожиданно покинул страну. Эксперты подчеркивают, что выезд странным образом совпадает с началом расследования его деятельности на должности. Действующая власть созвала в Киев почти всех без исключения местных чиновников на Совет регионов.
Также в выпуске:
Полиция открыла уголовное производство из-за холодных батарей в Кривом Роге.
НАБУ расследует дела против Яценюка и Петренко.
Заработает ли в Украине механизм прозрачных списков кандидатов.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии