Выпуск новостей за 19:00: Побег Продана. Совет регионов

В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 19:00 – глава ГФС Мирослав Продан неожиданно покинул страну. Эксперты подчеркивают, что выезд странным образом совпадает с началом расследования его деятельности на должности. Действующая власть созвала в Киев почти всех без исключения местных чиновников на Совет регионов.

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