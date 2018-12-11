Выпуск новостей за 19:00: Подтверждение СБУ о семье Семочко. Победа "желтых жилетов" во Франции
В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 19:00 – СБУ подтвердила, что жена скандального главы контрразведки Сергея Семочко все же имеет российский паспорт. После масштабных протестов "желтых жилетов" во Франции президент Макрон согласился выполнить все их требования.
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Похожи ли протесты "желтых жилетов" на украинский Евромайдан.
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Источник: 24 канал
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