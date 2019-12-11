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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      Выпуск новостей за 19:00: Подводные камни закона о снятии неприкосновенности. Закон о языке

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей 11 декабря по состоянию на 19:00 – С первого января народные депутаты останутся без иммунитета. Это означает, что правоохранительные органы должны были бы получить все возможности беспрепятственно прослушивать нардепа, арестовывать и привлекать его к уголовной ответственности. Но парламент решил иначе. Языковой закон Украины снова в центре внимания.

      Также в выпуске:

      Самую большую зарплату среди министров за ноябрь получил министр внутренних дел Арсен Аваков. За работу ему заплатили более 97 тысяч гривен.

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      Теги: Новости политики Снятие неприкосновенности Украинский язык Законодательство Выпуск новостей
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