Выпуск новостей за 19:00: Подводные камни закона о снятии неприкосновенности. Закон о языке
В выпуске новостей 11 декабря по состоянию на 19:00 – С первого января народные депутаты останутся без иммунитета. Это означает, что правоохранительные органы должны были бы получить все возможности беспрепятственно прослушивать нардепа, арестовывать и привлекать его к уголовной ответственности. Но парламент решил иначе. Языковой закон Украины снова в центре внимания.
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Самую большую зарплату среди министров за ноябрь получил министр внутренних дел Арсен Аваков. За работу ему заплатили более 97 тысяч гривен.
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