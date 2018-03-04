Выпуск новостей за 19:00: Поджог Союза венгров. Министерство ветеранов
Выпуск новостей 19:47, 4 марта 94 Читати новину українською
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 19:00 – полиция задержала подозреваемых в поджоге Союза венгров в Ужгороде. Ветераны, которые требовали создать для них профильное министерство, таки добились своего. 241 депутат проголосовал "за" и поручил Кабмину его создать.
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Источник: 24 Канал
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