Выпуск новостей за 19:00: Поджог Союза венгров. Министерство ветеранов

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 19:00 – полиция задержала подозреваемых в поджоге Союза венгров в Ужгороде. Ветераны, которые требовали создать для них профильное министерство, таки добились своего. 241 депутат проголосовал "за" и поручил Кабмину его создать.

Также в выпуске: Сегодня на Украину идет новая волна похолодания. В Кривом Роге под тяжестью снега обрушилась крыша в цехе, погиб человек. В Польше почтили память убитых в Павлокоме украинцев.