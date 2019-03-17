Выпуск новостей за 19:00: Погибший контрактник на Харьковщине. Попытка взорвать полицейских

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 19:00 – в городе Чугуев Харьковской области обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Он был военнослужащим контрактной службы. На Днепропетровщине водитель на еврономерах пытался взорвать полицейских. Правоохранители остановили подозрительное авто, чтобы проверить документы, однако водитель бросил гранату. Один полицейский пострадал

Также в выпуске: В Кракове во время строительных работ погиб гражданин Украины. Шулявский мост закрыли на реконструкцию: что делать водителям.