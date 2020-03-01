Выпуск новостей за 19:00: Поиск женщины с короноварисом в Крыму. Обязательные пандусы

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 19:00 – в оккупированном Россией Севастополе разыскивают женщину, которая сбежала из больницы. Ее даже объявили в розыск, ведь в медучреждение она попала с подозрением на коронавирус. В силу вступил закон, который легализует все специализированные дорожки, а также обязывает застройщиков обустраивать их.

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Турция официально объявила о начале новой военной операции в Идлибе – "Весенний щит".

Почти 50 тысяч нелегалов за сутки попали в Евросоюз из-за решения Турции открыть границу с Грецией для сирийских беженцев.

В Украине не зафиксирован ни один случай коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения.