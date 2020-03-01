20:48
1 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 19:00: Поиск женщины с короноварисом в Крыму. Обязательные пандусы

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 19:00 – в оккупированном Россией Севастополе разыскивают женщину, которая сбежала из больницы. Ее даже объявили в розыск, ведь в медучреждение она попала с подозрением на коронавирус. В силу вступил закон, который легализует все специализированные дорожки, а также обязывает застройщиков обустраивать их.

      Также в выпуске:

      Турция официально объявила о начале новой военной операции в Идлибе – "Весенний щит".

      Почти 50 тысяч нелегалов за сутки попали в Евросоюз из-за решения Турции открыть границу с Грецией для сирийских беженцев.

      В Украине не зафиксирован ни один случай коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

      Опасные порывы ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение
      сегодня
      Теги: Инклюзивность Новости Крыма Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Смешные мемы недели: вечно молодой Тигипко, чудо-маски от коронавируса, Масленица по-российски
      Северин Трач
      сегодня , 19:30 Почему Аваков до сих пор на должности и серьезные изменения в трудовом кодексе – видео недели
      Марія Лелека
      сегодня , 19:03 "Ворскла" сенсационно нанесла "Шахтеру" первое поражение в чемпионате Украины: видео
      Михайло Гема
      сегодня , 19:00 Оружие от Коломойского: зачем олигарх начал новый бизнес?
      Юрій Бутусов
      сегодня , 17:20 Казино в мире: топ-5 стран, где разрешен игорный бизнес
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук