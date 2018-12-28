Выпуск новостей за 19:00: Политические итоги 2018 года. Возможен ли компромисс с Кремлем
В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 19:00 – государственная измена Савченко, "освобождение" Луценко, состояние и российские паспорта Семочко, скандалы с ГФС, Насировым и Проданом и другие громкие новости уходящего года. Компромисс – это уступки сторон друг другу, но какими могут быть уступки россиян для Украины – не понятно.
Также в выпуске:
Разгар предвыборной кампании к президентским выборам 2019 года и участие или неучастие действующего гаранта.
Можно ли доверять СМИ и как призвать на помощь критическое мышление.
Годовщина последнего большого обмена пленными и украинские пленники Кремля как инструмент манипуляций.
Источник: 24 канал
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