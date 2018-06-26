Выпуск новостей за 19:00: Помощник нардепа стрелял в подростка. День крымскотатарского флага

Выпуск новостей за 19:00: Помощник нардепа стрелял в подростка. День крымскотатарского флагаВыпуск новостей 12 Читати новину українською
В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 19:00 – в Вишневом под Киевом пьяный помощник народного депутата из травматического пистолета стрелял в подростков, которые играли в футбол. В Запорожье активисты вышли на флешмоб в центре города, чтобы отметить день крымскотатарского флага.
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Источник: 24 канал
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