Выпуск новостей за 19:00: Помощник нардепа стрелял в подростка. День крымскотатарского флага

В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 19:00 – в Вишневом под Киевом пьяный помощник народного депутата из травматического пистолета стрелял в подростков, которые играли в футбол. В Запорожье активисты вышли на флешмоб в центре города, чтобы отметить день крымскотатарского флага.

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Сегодня в Киеве и Москве одновременно уполномоченные по правам человека Украины и России имели возможность увидеть людей, которых готовят к обмену.