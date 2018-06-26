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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: Помощник нардепа стрелял в подростка. День крымскотатарского флага

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 19:00 – в Вишневом под Киевом пьяный помощник народного депутата из травматического пистолета стрелял в подростков, которые играли в футбол. В Запорожье активисты вышли на флешмоб в центре города, чтобы отметить день крымскотатарского флага.

Также в выпуске:

Назар Холодницкий и его семья бесплатно получили почти полгектара земли в Киево-Святошинском районе, где он раньше работал прокурором.

Во Львове суд избрал меру пресечения всем участникам погрома цыганского лагеря, семеро – несовершеннолетние, они ученики трех львовских школ.

Сегодня в Киеве и Москве одновременно уполномоченные по правам человека Украины и России имели возможность увидеть людей, которых готовят к обмену.

Теги: Новости Киева Выпуск новостей Новости Запорожья Оружие Аннексия Крыма Дети
Источник: 24 канал
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