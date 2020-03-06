Выпуск новостей за 19:00: Порошенко в ГБР. Усиление мер безопасности в отношении коронавируса
В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 19:00 – в ГБР вызвали пятого президента Петра Порошенко. Его допрашивали как свидетеля по двум уголовным производствам, однако каким именно – его адвокаты не уточнили. В связи со вспышкой коронавируса по всей территории Украины усиливают меры безопасности. Медики напомнят о регулярном мытье рук, проветривание помещения и карантин во время болезни.
Также в выпуске:
В новом правительстве хотят подавать воду в Крым. Такое неоднозначное заявление сделал новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде.
Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля во Франции встречался с депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у которого обнаружили коронавирус.
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