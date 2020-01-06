Выпуск новостей за 19:00: Пострадавшие украинцы в Словакии. Штормовое предупреждение в Карпатах
В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 19:00 – в Словакии произошло масштабное ДТП. Десять человек получили повреждения. Среди них пятеро украинцев. Украинцы находились в автобусе, который ехал из Праги во Львов. Предварительная причина аварии – плохие погодные условия. Из-за снегопадов и метелей на Рождество в Карпатах ожидают сход лавин. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Также в выпуске:
В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек.
На Житомирщине школьник спас старушку и внука из горящей избы.
В Австралии пытаются обуздать огненную стихию.
сегодня
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии