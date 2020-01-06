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      Выпуск новостей за 19:00: Пострадавшие украинцы в Словакии. Штормовое предупреждение в Карпатах

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 19:00 – в Словакии произошло масштабное ДТП. Десять человек получили повреждения. Среди них пятеро украинцев. Украинцы находились в автобусе, который ехал из Праги во Львов. Предварительная причина аварии – плохие погодные условия. Из-за снегопадов и метелей на Рождество в Карпатах ожидают сход лавин. Об этом сообщает Гидрометцентр.

      Также в выпуске:

      В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек.

      На Житомирщине школьник спас старушку и внука из горящей избы.

      В Австралии пытаются обуздать огненную стихию.

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      Теги: Выпуск новостей Карпаты Аварии и ДТП
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