Выпуск новостей за 19:00: Пострадавшие украинцы в Словакии. Штормовое предупреждение в Карпатах

В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 19:00 – в Словакии произошло масштабное ДТП. Десять человек получили повреждения. Среди них пятеро украинцев. Украинцы находились в автобусе, который ехал из Праги во Львов. Предварительная причина аварии – плохие погодные условия. Из-за снегопадов и метелей на Рождество в Карпатах ожидают сход лавин. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Также в выпуске: В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек. На Житомирщине школьник спас старушку и внука из горящей избы. В Австралии пытаются обуздать огненную стихию.