Выпуск новостей за 19:00: Пожар на Канарах. Обыски на судне, которое возило топливо для РФ

В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 19:00 – лесные пожары бушуют на Канарских островах. Стихия всколыхнула муниципалитет Артенара, что на острове Гран-Канария. Местные власти эвакуировали людей, чтобы избежать угрозы их жизни. Прокуратура Крыма провела обыск на судне, которое возило горючее для российского флота на оккупированный полуостров. Об этом сообщили в крымской прокуратуре.

Также в выпуске: Под стенами российского консульства в Одессе активисты требовали освободить пленника Кремля Станислава Клыха. В Днепре грузовик протаранил скорую. Патрульные задержали водителя с превышенным уровнем алкоголя в 16 раз.

Источник: 24 канал