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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Пожар на Канарах. Обыски на судне, которое возило топливо для РФ

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 19:00 – лесные пожары бушуют на Канарских островах. Стихия всколыхнула муниципалитет Артенара, что на острове Гран-Канария. Местные власти эвакуировали людей, чтобы избежать угрозы их жизни. Прокуратура Крыма провела обыск на судне, которое возило горючее для российского флота на оккупированный полуостров. Об этом сообщили в крымской прокуратуре.

      Также в выпуске:

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      11 августа
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      Теги: Пожар Выпуск новостей Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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