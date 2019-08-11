Выпуск новостей за 19:00: Пожар на Канарах. Обыски на судне, которое возило топливо для РФ
В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 19:00 – лесные пожары бушуют на Канарских островах. Стихия всколыхнула муниципалитет Артенара, что на острове Гран-Канария. Местные власти эвакуировали людей, чтобы избежать угрозы их жизни. Прокуратура Крыма провела обыск на судне, которое возило горючее для российского флота на оккупированный полуостров. Об этом сообщили в крымской прокуратуре.
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Источник: 24 канал
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