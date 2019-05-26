Выпуск новостей за 19:00: Пожар в автобусе в Польше. Ущерб от непогоды на Закарпатье

В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 19:00 – недалеко от Кракова полностью сгорел автобус, в котором ехали украинцы. Всех пассажиров вовремя эвакуировали. Польские правоохранители начали расследование инцидента. Ущерб от непогоды на Закарпатье оценивают в 150 миллионов гривен. По причине этого в местной ОГА даже собрали экстренное заседание.

Также в выпуске: На стеклянной поверхности нового пешеходного "моста Кличко" в Киеве появилась трещина. Украинские миротворцы вернулись домой с миссии в Конго. Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что хочет переместить киевский Главпочтамт с Крещатика подальше от центра. Моряки с танкера, который в декабре 2018 года задержали в Египте, возвращаются в Украину.

Источник: 24 канал