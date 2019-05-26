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      Выпуск новостей за 19:00: Пожар в автобусе в Польше. Ущерб от непогоды на Закарпатье

      Выпуск новостей 118 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 19:00 – недалеко от Кракова полностью сгорел автобус, в котором ехали украинцы. Всех пассажиров вовремя эвакуировали. Польские правоохранители начали расследование инцидента. Ущерб от непогоды на Закарпатье оценивают в 150 миллионов гривен. По причине этого в местной ОГА даже собрали экстренное заседание.

      Также в выпуске:

      На стеклянной поверхности нового пешеходного "моста Кличко" в Киеве появилась трещина.

      Украинские миротворцы вернулись домой с миссии в Конго.

      Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что хочет переместить киевский Главпочтамт с Крещатика подальше от центра.

      Моряки с танкера, который в декабре 2018 года задержали в Египте, возвращаются в Украину.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости Закарпатья Пожар Новости Польши
      Источник: 24 канал
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