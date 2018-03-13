Выпуск новостей за 19:00: Пожар в Киеве. Темный интернет в Украине

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 19:00 – в Киеве горят склады "Полиграфкомбината" на улице Туполева. В Украине стали чаще продавать наркотики через интернет.

Также в выпуске: Почему уволили госсекретаря США Тиллерсона. В результате пожара на полигоне в Николаевской области погиб военный, еще семеро получили ожоги. За несколько дней в Украине будет сложнее похоронить человека: причины.