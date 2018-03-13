Выпуск новостей за 19:00: Пожар в Киеве. Темный интернет в Украине
Выпуск новостей 20:41, 13 марта 39 Читати новину українською
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 19:00 – в Киеве горят склады "Полиграфкомбината" на улице Туполева. В Украине стали чаще продавать наркотики через интернет.
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Источник: 24 Канал
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