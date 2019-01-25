Выпуск новостей за 19:00: Предвыборная кампания Зеленского. Растаможка "евроблях"
В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 19:00 – шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский подал документы в ЦИК и сразу представил свою программу. На Львовской таможне ажиотаж – владельцы "евроблях" спешат растаможить свой транспорт, чтобы успеть сделать это по льготному режиму.
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Эксперты считают, что в Украине проживает не более 35 миллионов граждан.
Источник: 24 канал
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