Выпуск новостей за 19:00: Предвыборная кампания Зеленского. Растаможка "евроблях"

В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 19:00 – шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский подал документы в ЦИК и сразу представил свою программу. На Львовской таможне ажиотаж – владельцы "евроблях" спешат растаможить свой транспорт, чтобы успеть сделать это по льготному режиму.

Также в выпуске: Эксперты считают, что в Украине проживает не более 35 миллионов граждан.