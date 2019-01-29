Выпуск новостей за 19:00: Предвыборные козыри Порошенко. Общее между Мадуро и Януковичем

В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 19:00 – Президент Украины Петр Порошенко заявил, что идет в президенты на второй срок. Объявить об этом почти последним из основных претендентов – очень выгодный ход для действующего президента. У венесуэльского диктатора Николаса Мадуро немало похожего с экс-президентом Украины Януковичем, в частности, – приход во власть с низов и дружба с Путиным.

Также в выпуске: Петр Порошенко решил пойти в будущие президенты отдельно от партии своего имени. За кулисами его канцелярии говорят, что такое решение он принял еще полгода назад.