Выпуск новостей за 19:00: Прекращение голодовки Гриба. Пожар на заводе в Ворзеле

В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 19:00 – украинский политзаключенный Павел Гриб прекратил голодовку, об этом пишут российские СМИ. Отец Гриба не может подтвердить прекращение голодовки сына. Ночью горело предприятие ООО ТЕМП-2000 под Киевом, одного человека госпитализировали. Владельцы завода, который производит военную амуницию, убеждены, что это был поджог.

Также в выпуске: Какие нарушения произошли в день тишины. Полиция получила 79 жалоб о незаконной агитации. Задержанных в Крыму крымских татар вывезли в Россию, об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Источник: 24 канал