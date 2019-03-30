Выпуск новостей за 19:00: Прекращение голодовки Гриба. Пожар на заводе в Ворзеле
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 19:00 – украинский политзаключенный Павел Гриб прекратил голодовку, об этом пишут российские СМИ. Отец Гриба не может подтвердить прекращение голодовки сына. Ночью горело предприятие ООО ТЕМП-2000 под Киевом, одного человека госпитализировали. Владельцы завода, который производит военную амуницию, убеждены, что это был поджог.
Также в выпуске:
Какие нарушения произошли в день тишины.
Полиция получила 79 жалоб о незаконной агитации.
Задержанных в Крыму крымских татар вывезли в Россию, об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов.
Источник: 24 канал
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